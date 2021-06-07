36歲氣質美女主播加藤綾子擁有E罩杯傲人上圍，加上甜美長相，擁有一群死忠粉絲，連先前因新冠肺炎離世的喜劇天王志村健，都拜倒在她的石榴裙之下，加藤綾子曾認愛男團「放浪兄弟」三代目J Soul Brothers成員NAOTO，如今她也正式宣布婚訊，新郎卻不是NAOTO。

加藤綾子7日突然在IG發文宣布婚訊，透露自己嫁給一名圈外男性，對方的溫柔穩重深深吸引她，「我想和他共度下半輩子，我們也不會忘記對彼此的感恩，一起創造充滿笑聲的家庭。」消息一出，立刻登上日本各大網站熱門關鍵字，許多網友都獻上祝福。

同行主播輕部真一透露，得知喜訊時，十分為加藤綾子感到開心，「太替她開心了我都沒睡好，今天有點睡眠不足，她一直很想結婚，真的是太好了。」事實上，加藤綾子旺到曾在日本公信榜「最喜愛的電視女主持人」榜單中奪下冠軍，志村健還曾在2014年砸下日幣5億元（約台幣1.5億元）豪宅追求她。

2019年加藤綾子跟NAOTO傳出熱戀中，小倆口至少2度前往歐洲旅行，她更是因為受到男方影響開始健身，雙方經紀公司還大方認愛，「私事交由本人處理，聽說兩人交往的挺順利」，加藤綾子傳曾和男神福山雅治、MLB日籍投手達比修有交往，桃花超旺，沒想到如今傳出婚訊竟是圈外人。

(中時新聞網)