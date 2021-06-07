今年8月就要滿40歲的瑞士職業男網名將費德勒（Roger Federer），為了保護去年動過兩次手術的膝蓋，在今年法國網球公開賽男單贏下第三輪比賽後，沒多久就宣佈退賽，要留多點時間準備最愛的草地賽季，退役前輩馬克安諾（John McEnroe），以及一些球迷，都覺得費德勒這麼做很不好。

費德勒表示和團隊溝通後決定退賽，自己也必須傾聽身體的聲音，不要太急著把身體逼到極限，對於他的做法，約翰·馬克安諾接受《紐約時報》訪問時表示：「我不太理解也不喜歡這種做法，在一項賽事中途退賽，不是很光彩。假如你扭傷腳踝、靠著腎上腺素撐完比賽就另當別論，但現在是你覺得自己參加這項賽事可能無法全程完成。」

馬克安諾並說：「他試著讓自己準備好參加溫布頓，很多人都說：『因為他是費德勒，他可以隨心所欲，這是他掙得的權利。』我懂，他可以自己決定怎麼做，但我還是不喜歡他的做法。」

推特上不少批評費德勒做法的推文，有人寫：「只有費德勒可以做這麼不光彩的事又不用面對後果，法網你們自己讓比賽變成他熱身的比賽，如果不採取任何動作，你們就一點尊嚴也沒有。」

一位費德勒的球迷表示：「我是費爸的球迷，除非他受傷，不然這樣退賽真的挺丟臉的。他剝奪了其他球員的角逐冠軍及積分的機會。」另一位則說：「費德勒應該繳回打進第三輪的獎金，如果你自己還沒準備好參賽，要為了溫布頓保留，這樣一點都不體面，這樣費爸第三輪的對手卡帕菲（Dominik Koepfer）情何以堪，因為費爸贏球了才退賽。」

(中時 )