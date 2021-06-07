YouTuber團體「反骨男孩」成員酷炫與蕾菈等人，去年加盟開飲料店，沒想到日前酷炫在YouTube上傳一段影片表示：「因為受到疫情的影響，飲料店的生意很不好，所以決定將飲料店關掉。」這段影片卻引起許多網友的討論與回應。

日前網紅酷炫在YouTuber上傳一段影片，他表示：「飲料店賺一個月，賠兩個月不如提早停損出場，這才是正確的選擇。」想不到這支影片上傳過後，卻引起一名網友影片下方留言表示：「你現在可以賠這麼多，代表你之前賺很多，賺錢的時候，都沒聽到你在說！」這段留言，也讓酷炫回應留言表示：「我並不覺得收店很可悲，你的忌妒比較讓人覺得可悲。」

酷炫在影片上表示受到疫情的影響，所以決定將飲料店關掉。（圖/酷炫youtube)

酷炫表示疫情期間，找工作並不容易。（圖/酷炫youtube)

酷炫日期（5日）在個人IG上發文表示：「因為這個留言我決定拍ㄧ集賺太多的影片，讓你看看什麼叫真正的靠背。」他更是直言回覆這名網友：「我覺得我一個月，就賺得比你還多。」另一名反骨男孩成員孫生也在底下留言回應：「不錯不錯，孫生模式開啟！」梓梓也留言表示：「辛苦了！」

許多網友在底下留言表示：「酸民真的太多了」、「期待！就是喜歡你這種靠杯的風格！笑死！」、「超期待這支片，最喜歡看屌打酸民的片子了」、「開過店面或經營公司的人都知道，這波影響超級大，店不開了，員工失業或放無薪假，請問誰有好處？」

(中時新聞網)