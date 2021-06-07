很多人以為投資要賺錢，每年選對飆股就好了？未必，統計美國9大類資產表現，每年都挑選最強的資產來投資，年報酬率卻比分散投資遜色。

統計過去二十年數據顯示，從美國九大類資產挑選每年最強的資產來投資，年報酬率為7%，卻比分散投資於九大類資產近8%的年報酬率，還要來得低，顯示不是每年投資最強的資產，就比較賺錢。富蘭克林投顧副總經理羅尤美指出，多元分散的投資組合績效不亞於年年選擇強勢資產投資，反而是最簡單的投資方法。

資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，晨星，美元計價。

由於2020年投資市場屬於K型走勢，科技股一枝獨秀，漲勢凌厲，以美股來看，那斯達克指數去年漲幅高達45%，道瓊指數漲幅僅10%，不過，今年此現象已有所反轉，今年以來隨著疫苗開始施打，重啟經濟概念股開始有所表現，包括航空、娛樂、觀光類股反彈，變成道瓊指數報酬率優於那斯達克指數，顯示價值型股票重獲市場青睞。

羅尤美表示，殖利率上漲、通膨升溫與否等議題牽動股市後續發展，市場也因而進入大幅震盪格局，類股輪動快速，股價波動變大，股市開始轉為W型走勢，建議投資人要採取E策略，確實做好進可攻、退可守的準備！

何謂E策略？羅尤美解釋，就是一次布局三檔基金，其中有兩檔是股票型基金：可以掌握兩大輪動題材：科技成長股及價值補漲股，其中，價值潛力股不見得都是投資人熟悉的股票，不妨挑選表現優異的基金來投資，可以節省投資人研究分析股票的時間，有些基金經理人團隊上百人、又幫投資人分散買超過百檔股票，可以分散單一股票的波動風險；不熟悉個股操作的投資人，亦可藉此學習經理人的選股。

以美股為例，許多價值選股的美國潛力基金，表現超越大盤指數，甚至漲幅翻一倍，基金前十大持股也有不少是一年漲5-6倍的股票。羅尤美建議，許多投資人自己操作台股、科技股，若想要進一步布局海外市場、傳產基礎建設等題材股票，不妨用海外基金來分享美國疫苗普及、經濟重啟、基礎建設、氣候變遷等題材的商機。

第三檔是月配息基金，可以降低波動風險，羅尤美指出，由於景氣逐漸復甦轉好，利率終究會走高，想要領配息的投資人，可以選擇股債都有的平衡型基金，同時可以領股息及債息。

由於目前市場震盪加劇，羅尤美認為，怕市場震盪的人不宜馬上退場觀望，而是要「繫上安全帶」，因為投資就像開車一樣，路上飆股很多，一次買三檔基金，做好資產配置，就像繫上安全帶，能在投資路上更安心。

(中時新聞網)