女星賈靜雯大女兒梧桐妹，個人社群帳號原本都在分享生活點滴與抒發心情，不料稍早突然更新兩則限時動態，表示收到不明網友的威脅訊息，對方撂話：「我會毀了你的生活」，讓梧桐妹驚慌不已，而媽媽賈靜雯知悉此事，透過經紀人表示已經報警，讓這起威脅事件備案處理。

賈靜雯與前夫孫志浩育有一女梧桐妹(Angel)，過去因為爸媽離婚協議而沒能在社群露臉的她，如今已經16歲，不但在媽媽賈靜雯的社群中「免遮」，自己也有社群帳號，經常分享個人生活照，賈靜雯、修杰楷及兩個妹妹們也經常入鏡，網友們藉此暖心參與、守護梧桐妹成長，誇她越長大越漂亮。

梧桐妹收到威脅訊息，撂話要毀了她的生活，讓她驚慌不已。(取材自梧桐妹IG)

梧桐妹的IG本來是一片單純、溫馨，不料今天她卻貼出兩則限時動態，是私人訊息截圖，梧桐妹吐露：「嗚嗚我被威脅了，怎麼辦怎麼辦」，截圖中，對方說「我會把這個發給你所有朋友」、「我會毀了你的生活」，要求梧桐妹傳不雅照給他，讓梧桐妹嚇壞，但決定勇敢曝光這件事，呼籲「大家如果接收到什麼信息不要相信他哦，大家要注意這個人哦」。

對於未成年的女兒收到這樣的威脅訊息，媽媽賈靜雯已經得知此事，並透過經紀人回應，女兒梧桐妹不認識對方，也不清楚對方的來意，「因他語帶威脅，所以我們就先備案處理，警察要等對方有動作，才能進一步處理」。

(中時新聞網)