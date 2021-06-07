台灣寬頻（TBC）7日宣布，旗下5家有線電視業者，包括南桃園、北視、信和、吉元及群健有線電視，將聯合捐贈合計2,000萬元的防疫經費，協助所屬經營區的地方政府機關，用來應對疫情所需，加強力道挹注人力、物力和添購防疫物資等，並支持前線最辛苦的醫護人員，給他們最大的奧援，為他們加油打氣。

TBC表示，已在五月初升級各項防疫措施，也將工程人力做好調整，因應疫情升溫，以及近期民眾對有線電視和寬頻服務的急需。TBC表示，有線電視是在地企業一份子，希望透過捐贈防疫經費，力挺地方政府與醫護人員，合力圍堵疫情擴散，也為全民抗疫注入溫暖力量，一起用行動幫助台灣挺過疫情難關。

全台新冠肺炎確診人數已經破萬人，除了雙北緊繃，桃園也高度戒備，苗栗更傳出電子廠移工群聚感染擴大，疫情南延，同島一命的我們，TBC強調，在此艱困時刻更應該團結齊心抗疫，在知道第一線防疫物資短缺、醫療院所負荷大、醫護量能需求都持續增加後，身為在地企業更要站出來、為抗疫盡一份心力。

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