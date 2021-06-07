經濟部國際貿易局及外貿協會預計於10月5日至7日連3天舉辦「2021年工業產品赴越印尼菲線上拓銷團」，鎖定近年經濟成長表現亮眼的越南、印尼及菲律賓等市場，拓銷產業聚焦工業產品，以迎合這些國家未來製造業發展需求。

貿協指出，越南、印尼及菲律賓政府近來大力扶植製造業，分別提出包括「國家產業發展計畫」、「印尼製造4.0」及「全面性國家產業策略」等相關政策，皆視製造業為未來經濟成長引擎之一，亦積極提升工業實力。另一方面，近年去全球化意識高漲，除了美中貿易戰產生的轉單效應，新冠肺炎疫情爆發，進一步驅使全球製造供應鏈基地的加速移轉，帶動區域製造趨勢，預計越南、印尼及菲律賓對工業產品需求將大增。

針對相關市場製造業發展需求，此次活動預計徵集供應包括機械設備相關、電動車/汽機車零組件、綠能設備、醫療設備、工業網通設備等相關工業品的台灣廠商。有鑑於工業4.0已成相關國家提升製造動能的趨勢，有助推升自動化機械設備及工業網通等產品需求。

此外，汽車產業亦是各國積極發展產業之一，再搭上近來電動車熱潮，商機可期。其他如醫療設備及網通相關產品除符合疫情新常態需求，亦是目標拓銷國家現階段政策大力推行的產業，建議我國廠商積極爭取拓銷機會。

(工商 )