2021年中華職棒季中選秀預計在7月12日舉行，手握狀元籤的富邦悍將早早就透露與前旅美投手江少慶有加盟共識，總教練洪一中也透露他目前近況，「目前看起來很不錯，都很正常，簽完約應該就能馬上進入狀況。」

受到疫情影響，不少旅外球員紛紛回台，目前已有江少慶、陳冠宇、朱立人等人確定參加選秀，江少慶目前也與悍將簽下自行培訓合約隨隊練球。

對於江少慶的近況，洪一中表示，目前一切正常，「他本來就是5搶1中華隊的名單，那時就有跟他說，設定調整的進度是能在5搶1中先發並投超過100球。雖然最後取消，但還是如預期方式準備。」

洪總表示，雖然不知中職何時能夠復賽，但依照目前江少慶的調整狀況來看，在選秀會後簽完約應就能馬上進入狀況。

至於球隊選秀方向，洪總透露目前已有初步想法，「還沒跟球探有真正的深入討論，但一定會跟球探、球團去做討論，看球隊的隊形去做整體考量，再去思考如何補強。」

(中時 )