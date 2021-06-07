為提高民眾接種疫苗意願，台北市長柯文哲5日宣布，台北市民施打疫苗免費，不料中央流行疫情指揮中心隨後發新聞稿，指出已編列並通過40億元特別預算，補助全民免費接種疫苗。資深媒體人趙少康對此表示，事實上國民黨早在4月16日就率先提出「疫苗免費」呼籲，並在20日由黨團率先提案，並在5月28日經立法院會通過。

資深媒體人趙少康。(圖/本報資料照)

趙少康7日在臉書表示，「疫苗免費」政策是「國民黨率先提案，民進黨接受通過，台北市加碼執行」，是對民眾有利的三贏決策，但綠營一系列作為卻讓人覺得「搶功不落人後」。柯文哲一宣布，CDC傍晚就跟進，緊接著側翼製作各種哏圖搶政績，這麼高效率、精準又積極的一條龍運作，要是早點用在搶疫苗上，台灣不至於被病毒徹底攻陷，染疫死亡率甚至高於全球。

趙少康也呼籲民進黨及蔡英文總統正面回答兩個問題：

第一、全台至少需要3200萬劑疫苗，每劑疫苗需要接種處置費、診察費/預防保健服務費、掛號費等，只編40億元預算怎麼夠？

第二、只宣布接種疫苗免費，但是疫苗到底在哪裡？什麼時候可以大量到貨？這兩個問題沒解決，民進黨根本沒資格收割政績。但這也反映國民黨的不爭氣，民進黨有如豺狼虎豹，不管是不是自己的政績都搶，國民黨卻還在「溫良恭儉讓」，率先提出的利民政策卻不敢大聲說出口。民進黨拚收割，國民黨就要學守成，否則只能永遠被質疑未善盡在野黨責任。但其實不是沒做，只是沒說而已。

國民黨要大聲 台北市長柯文哲宣布北市免費接種新冠疫苗後，引發中央、地方搶功大戰，PTT甚至流出一份「網軍打柯教戰守則」。事實上 #國民黨早在4月16日就率先提出疫苗免費呼籲，並在4月20日由國民黨團率先提案，並在... 由趙少康發佈於 2021年6月6日 星期日

蘇貞昌稱「早已編40億預算」全民免費打 柯文哲挨批收割曝真相：這時還要搶功很奇怪

(中時新聞網)