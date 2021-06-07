衛福部長陳時中今天說明疫苗接種順序，表示目前已開放第一至三類人員以及同住家人可用公費施打疫苗，將取消自費疫苗制度，改採逐一類別的優先接種人員進行公費接種。

陳時中指出，由於取消自費疫苗市場，因此將加快疫苗接種速度，讓優先對象能盡快接受施打，另外，目前也保留一部分給第二劑的民眾，讓接種時程在十到十二周的民眾能得到接種。

陳時中說，疫苗若足夠，還會分配給國防部和經濟部看是否有必要，但量非常小，只會打到基層，不會打到長官去。

至於施打順序和目標群，陳時中說明天預防接種組會開會定案。但先前自費施打疫苗的民眾第二劑該怎麼辦？他並未說明具體辦法，僅說可能要再討論一下，並強調目前已保留一定劑量。

外界質疑，國內疫苗接種速度慢，與太晚啟動採購有關，但陳時中強調，我國採購疫苗自九月底就開始簽約，啟動時程並不算晚，「現在是供貨的問題，剛好遇到全世界都在搶貨的情況。」

(中時 )