全球成長最快智慧手機品牌realme今(7)日舉辦線上新機發表會，一口氣推出四項新品，包含全新產品系列realme narzo 30A、數字系列新成員realme 8 5G及潮流運動穿戴realme Watch 2系列，兩款手機均搭載聯發科(2454)處理器，其中realme 8 5G更是全台首發天璣700 5G處理器，另外，在穿戴部分，系列2款新品均有自動心率監測及血氧濃度偵測。

realme台灣市場商務長鍾湘偉於今日發表會上分享產品線規劃，首先，是搭載最新高階處理器的旗艦機款「GT系列」；其次，是具備輕、潮、閃充三項特點的中階均衡之選「數字系列」；再者，是強調越級性能與大電量的入門機款「C系列」；最後，是主攻電商通路，主打強勁性能與極致性價比的遊戲機款「narzo系列」，相信能夠滿足市場各式需求。

Realme今日發表會端出全新產品線narzo系列，瞄準遊戲目標族群，專注處理器及電池容量訴求，成為海外多數玩家的遊戲機首選，首款於台灣發表的realme narzo 30A搭載聯發科Helio G85遊戲處理器，具備12奈米八核心架構、兩個Cortex A75及Mali-G52強勁GPU，高效運行下確保遊戲暢行無阻，再搭配6000mAh超大電量，可待機46天，連續手遊10小時，透過反向充電功能，還可為AIoT設備補足電量。realme narzo 30A推出鐳射藍和鐳射黑雙色，售價3,990元，6月17日於虛擬通路獨家開賣。

realme 8 5G配有6.5吋寬廣視野使螢幕佔比高達90.5%，具備1080x2400FHD+高解析度和600尼特最大亮度，其搭載全台首發聯發科(2454)天璣700 5G處理器，採用7奈米八核心架構，使CPU和GPU最高時脈分別達2.2GHz及950MHz，還可進一步降低功耗及發熱狀況，網路服務覆蓋台灣5G主流頻段，並支援5G+5G雙卡雙待，提供全面的5G體驗；realme 8 5G加入首度堆出的DRE動態記憶體擴展技術，可將ROM空間轉換為RAM空間使用，4GB的RAM最高可擴充至5-7 GB，就算開啟多個應用程式也能順暢運行；ROM則同樣具備擴充功能，獨立三卡槽設計，可同時放置2張Nano-SIM 卡以及1張 MicroSD卡，記憶體最高可擴充至1TB。

另外，realme今日也推出運動穿戴realme Watch 2系列，包括realme Watch 2和realme Watch 2 Pro，realme Watch 2和realme Watch 2 Pro分別採用1.4吋與1.75吋彩色觸控大螢幕，同樣具備30FPS高刷新率及600尼特最高亮度，考量佩戴時容易碰撞的風險，貼心採用2.5D玻璃材質，有效減少刮痕和指紋殘留；電量方面，為解決智慧手錶頻繁充電的困擾，realme Watch 2具備315mAh大電池，可連續使用12天，realme Watch 2 Pro則具備390mAh大電量，提供14天超長續航，此外，針對大家關注的健康議題，realme Watch 2系列也提供24小時自動心率監測及血氧濃度偵測。

(時報資訊)