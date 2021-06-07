神基(3005)5月份自結合併營收為新台幣24.35億元，較去年同期的25.87億元減少5.88%。累計營收方面，1月至5月份為止，累計合併營收為新台幣126.41億元，較去年同期的107.68億元增加17.39%。神基本周將參加元大證舉辦的亞洲投資創富論壇。

神基今年4月單月營收29.63億元創單月歷史新高後，5月營收略降到24.35億元，主要是受到客戶調整拉貨的影響。5月筆電和機構件的終端需求依然強勁。

神基第一季的營收創歷年同期新高，而第二季仍可望持穩。展望今年營運，公司看好居家工作需求持續發酵，包含汽車產品、強固型電腦及複合材料三大業務都將成長，整體來看，今年營運有機會勝於去年。法人估營收全年維持2位數年增。

神基強固型電腦首季營收占比約42%，展望110年，公司認為疫情需求推升5G與WiFi6加速成長，AIOT相關應用的蓬勃發展與企業轉型的風起雲湧，均可望促進強固型電腦的市場需求。故銷售上將以Getec select program等豐富多元的解決方案，針對垂直市場需求搶攻市佔，帶進新營收。

(時報資訊)