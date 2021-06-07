少了實體上課的約束力，線上學習到底有沒有效果？明道中學資訊科二年級同學陳軒立，利用這段在家線上學習的期間，善用線上資源，不僅取得亞馬遜網路服務公司(AWS)的「雲端從業人員」認證，更繼續考取「助理級架構師」，驗證自學力及專注力，才是致勝關鍵。

疫情期間，全球目前已超過1億個學生，在家進行線上學習，不過少了實體上課的約束力，學習成效如何？明道中學高職部的陳軒立，則是一個成功案例，學校指出，陳軒立從國小就開始即上網自學軟體設計等資訊相關知識，不斷累積專業能力及自主學習力。

進入明道資訊科後，透過學校的選手培訓，亦獲得2020年全國技能競賽中區分區賽「資訊技術(軟體設計)」職種第三名、2021年全國技能競賽中區分區賽「雲端運算」職種第三名佳績。

陳軒立指出，在明道高職資訊科，幾乎每位同學都可以考取至少2張以上的證照，以他而言，目前就擁有「電腦硬體裝修丙級」和「電腦軟體應用丙級」兩張勞動部的技術士檢定證照。

明道中學高職部李勻秋主任表示，陳軒立同學對於未來目標明確，積極爭取相關資源，亦展現強烈企圖心，他也希望能透過特殊選才或技優申請等升學管道進入理想校系，有為者亦若是，相信機會是留給準備好的人。

李勻秋接著表示，學校的後勤資源，是學生學習的堅強後盾，支持同學積極向前邁進，也因此日前明道高職電子科的團隊，剛榮獲2021年「台中市技術型高中專業群科國語文簡報競賽」的「口語表達獎」殊榮，以「電子科搭載鋼鐵人超展開」為主題，將資訊專業結合團隊合作及表達力，展現創客精神。

(中時 )