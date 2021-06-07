國內上月爆發一波新冠肺炎疫情，累積至今確診者死亡數達286人，死亡率2.6％創下新高，指揮中心專家小組召集人張上淳表示，多數為有慢性疾病的中高齡長者。綠委陳亭妃說，除75歲以上優先接種外，65歲以上有重大傷病及洗腎者也應優先施打疫苗。

陳亭妃表示，行政院已指示，最新取得的疫苗要給75歲以上長者及養護機構的排序優先，但也接到很多基層反映，希望65歲以上領有重大傷病卡的長者及洗腎者，也可列為優先接種的對象。

陳亭妃指出，截至6日為止，確診者中，年紀超過60歲以上共3606名，其中34％為重症，等於每3人就有1人，「比例之高，不讓75歲以上及有重大傷病的長者先打不行」。

陳亭妃說，不少醫護人員出面陳情，擔心把病毒傳給家人，但又找不到臨時租屋處所，因此希望醫護人員家屬也能快點接種疫苗，而衛福部原本公告開放醫療人員同住者優先接種，但在5月27日又取消，對此也要向衛福部喊話，希望能多聽醫護人員聲音，

(中時 )