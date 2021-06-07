家樂福攜手運將推物流。（業者提供）

近來因疫情衝擊民生消費，宅經濟暴發，使得物流需求大增，甚至大塞車。家樂福則找上計程車業者合作，有感於近日小黃運量大減8成，運將苦等不到客人上門，這次攜手合作推出外送，服務台南民眾。

家樂福指出，疫情以來，越來越多民眾使用《當日配》服務購買生鮮蔬菜、冷藏肉品、冷藏鮮乳、零食餅乾等商品。家樂福與台南在地車隊台一大車隊合作，提供計程車外送服務，讓計程車司機成為民眾防疫的重要小幫手。

台一大車隊創辦人張逸涵表示，與台南地區的家樂福賣場合作外送，一來增加司機的工作機會，二來共同與全民防疫，計程車司機都非常開心，也很喜歡這樣的合作模式。同時，為確保安全衛生，研擬出嚴格的外送規範，從服裝設備到送貨流程，提供民眾快速安心服務。

疫情難關之際，家樂福表示，如何以新商業模式，共創價值，此合作不僅解決線上購物載量問題，更紓解計程車因疫情的衝擊，提升民眾收貨效率與品質，共創三贏模式。

(中時 )