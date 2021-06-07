24歲日本混血辣模木村有希（きむらゆき）擁有菲律賓、西班牙和日本血統，五官深邃、外型美艷，活躍於模特兒界，但她屢傳黑歷史導致形象受損，即便推出全裸無修圖寫真，都挽回不了老司機的心，首周只賣出916本。

木村有希5月25日推出第三本個人寫真集《初次見面》（はじめまして），拍攝地點選在沖繩，不僅挑戰全裸入鏡，還標榜全部的照片都沒加工，為了能完美展現身身材曲線，她特地花時間健身，信心喊話「可以賣出70萬本」，希望能超越「日版張鈞甯」田中美奈實（田中みな実）創下的60萬驚人紀錄，想不到寫真開賣首周，只打入Oricon寫真榜第八位，網站上顯示的銷售數量僅916本，實際銷量也才破1千本，離理想的70萬還有很大的進步空間。

木村有希得知自己的心血不被買單，心情大受影響，日網傳出她考慮停工，甚至計畫下海拍謎片、轉當男人的D槽女神，不過這些風聲都尚未證實。

為什麼木村有希的銷售如此慘淡？恐怕跟她的形象有關，根據日媒綜合報導，她2019年爆出帶關係匪淺的男性有人到家中，對方因吸食過量古柯鹼口吐白沫緊急送醫，雖撿回一命，但因有詐騙前科被判入獄，木村有希沉默幾個月，透過事務所向社會大眾道歉，並在節目《Sunday Japon》說出跟那個男性友人是曖昧關係，事情爆發後已沒聯繫，哭求外界再給她一次機會，有出版社看上木村有希的高人氣，找她洽談「全裸反省」寫真集，才會有今天的《初次見面》寫真書，未料銷售狀況仍不如意。

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(中時新聞網)