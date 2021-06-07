全國三級警戒持續，首當其衝的就是實體店面，許多業者營業狀況開始亮紅燈，紛紛跨入電商營運。蝦皮購物表示，看見這些群體的需求，深入了解實體店面數位轉型的困難與障礙後，正式推出「蝦皮數位轉型計畫」，除了首3個月免成交手續費、成功開店就送關鍵字廣告行銷金等優惠內容，更贈送電商速成班線上課程，從賣場營運方法到數位行銷心法等，幫助賣家度過難關。

5月全台疫情升溫後，有感於實體業者面臨巨大衝擊，蝦皮購物推出「蝦皮數位轉型計畫」，幫助實體店家逆勢突破困境。蝦皮購物觀察到，去年疫情初起時，許多實體業者紛紛把資源轉往線上，嘗試展開電商通路的經營，但卻有許多賣家受限於電商技巧、經驗有限，線上通路的業績遲遲未有突破。為了幫助所有苦手賣家衝刺業績、真正站穩數位轉型的腳步，蝦皮也首度推出「蝦皮新星成長營」，由5位蝦皮購物百萬講師帶領電商新手，開放全站賣家報名。

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