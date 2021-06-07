疫情衝擊各行各業，民眾黨立委張其祿今天與高雄各商圈、輪胎、百貨、旅宿等產業代表共同呼籲政府，從寬認定紓困族群及申請條件，輔導業者建置電子支付朝數位化轉型，同時在排富後普發現金給民眾，讓受衝擊的業者和民眾能度過這波難關。

張其祿今天邀集高雄各商圈等產業代表召開線上記者會表示，目前的疫情不僅已影響台灣民眾的生活，內需產業的衝擊更是嚴峻，除業者因停業導致生計受到衝擊外，更有從業人員面臨貸款、租金、保險繳不出等基本民生無法維持的窘境。

雖然高雄相對於北部疫情較輕，但高雄火車站商圈理事長嚴久耀表示，當前疫情已影響商圈的經濟民生，目前商店歇業超過八成，倒店的更不在話下，呼籲政府推動的政策要能讓民眾感受到，儘速是把疫情降到最低，並加速讓疫苗進來避免造成人心混亂。

高雄市輪胎公會理事長仇福聖表示，受到交通車輛出入大幅減少影響，公會會員反應目前生意門市只剩四、五成，台北更只剩一、二成，但很多人都不符合這波紓困條件，就連政府提供的紓困貸款也規定要拿108年度作為對比基準，之後才成立的店家就無法申請。

高雄市百貨公會總幹事蕭啟德也表示，疫情讓百貨業受到很大衝擊，幾乎沒有外來客，賣場店家很多是老闆兼員工，卻難以申請到這波的紓困。

張其祿與業者共同向政府提出四大呼籲：

一、產業紓困從寬救急，不要頭痛醫頭只限定餐飲等產業，應將相關產業上中下游的整體產業鏈都一併納入，避免讓部分產業淪為紓困的三不管地帶。

二、很多從業人員因未加入職業工會就無法得到紓困，之前就有報導同屬夜市手搖冰店，店家有幫員工納保無法申請紓困，未幫員工納保店家反而可以，建議放寬讓透過商圈等自治組織提出證明的也能申請。

三、商圈中有很多屬傳統店家，容易因鈔幣不斷轉手造成防疫破口，政府應趁機輔導轉型，協助推動電子支付等數位化建置，讓店家能與電商物流整合。

四、建議排富後普發現金予一般民眾，挹注活水協助產業度過困境，也透過乘數效應帶動經濟成長。

(中時 )