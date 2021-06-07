新竹縣新增1例是前天京元電女員工的丈夫，足跡很單純。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣7日新增1例確診案例，染疫的寶山鄉40多歲男性，是前天京元電子確診女員工的同住丈夫，母女倆確診後被匡列居家隔離並採檢，結果陽性確診隨即送醫隔離治療，屬京元電有關的一家3口染疫。

縣長楊文科指出，京元電有關這對母女送醫後，目前採檢結果為陰性，但為了審慎起見，將會繼續居家隔離並延長隔離時間。

根據疫調結果，這對母女的丈夫，從事工程工作，因疫情影響已近1個月未開工，平時三餐由家人準備、在家食用，未到過高風險場所，也無出入其他公共場所，衛生局為審慎起見，已向中央申請調閱軌跡資料中，重複確認疫調內容正確性。

由於苗栗移工群聚事件，讓新竹縣寶山鄉和峨眉鄉都出現確診個案，縣府啟動「行動快篩部隊」前進寶山及峨眉兩鄉，提供鄉民快篩服務。楊文科呼籲寶山及峨眉所有鄉民，如有症狀或有接觸活動史，一定要來接受快篩檢驗。

楊文科同時說明移工查核狀況，勞工處已完成29處100人以上的移工宿舍查核，6月9日將完成390家100以下的移工宿舍宣導和稽查，同時鼓勵雇用移工的企業，協助移工快篩防堵疫情，若有需求，縣府將安排「行動快篩部隊」進駐篩檢。

「竹竹苗防疫作戰聯盟」部分，將採取三段五級策略。第一段「預防面」，成立快打部隊為民眾接種疫苗；第二段「篩檢面」，提供7處篩檢站和3個行動快篩部隊，及早找出潛在個案，避免社區感染；第三段為「治療面」，已完成73床醫療整備，給確診者最好的治療，對居家隔離者也提供安疫專線持續關懷和健康監測。

楊文科說，新竹縣迄今共35個確診案例，其中8例已康復出院，27例仍住院治療中，所有醫護同仁將妥善照顧，盡最大努力支持患者並對抗病毒。楊文科再次強調，端午節連假請避免跨縣市移動，盡量不要出門。

(中時 )