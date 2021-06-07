新北市今日新增82例本土確診，比昨天少了一半，市長侯友宜今下午主持防疫會議，對於8月是否有望解除三級警戒？侯友宜表示，全台民眾施打疫苗意願都很強烈，相信只要疫苗量夠、施打速度夠快，全台達到6成群體免疫的時間就會更快，「疫苗才是決定重點」。

侯友宜說，如果疫苗愈多、施打速度愈快，不要說是新北市，目前全國民眾施打疫苗意願都很強烈，相信只要量夠、施打速度夠快，要達到全國群體免疫6成，時間就會更快，疫苗才是決定覆蓋率的重點。

(中時 )