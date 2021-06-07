全台有望8月解封？侯友宜：疫苗才是決定的重點 15:402021/06/07 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜表示，全台民眾施打疫苗意願都很強烈，相信只要疫苗量夠、施打速度夠快，全台達到6成群體免疫的時間就會更快。（資料照，鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今日新增82例本土確診，比昨天少了一半，市長侯友宜今下午主持防疫會議，對於8月是否有望解除三級警戒？侯友宜表示，全台民眾施打疫苗意願都很強烈，相信只要疫苗量夠、施打速度夠快，全台達到6成群體免疫的時間就會更快，「疫苗才是決定重點」。 侯友宜說，如果疫苗愈多、施打速度愈快，不要說是新北市，目前全國民眾施打疫苗意願都很強烈，相信只要量夠、施打速度夠快，要達到全國群體免疫6成，時間就會更快，疫苗才是決定覆蓋率的重點。 台灣告知日本只需少量疫苗？ 外交部：敘述明顯不實 新北無症狀確診者多盼普篩？侯友宜回應了 (中時 ) #侯友宜 #台灣 #疫苗 #新冠肺炎 #新北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 醫護挑疫苗施打？柯文哲示警未來成大問題 17:192021/06/07 生活 警戒是否再升級？ 侯友宜：強化三級是最主要方式 11:162021/06/07 生活 板橋又傳1警染疫 新北累計16警確診 11:082021/06/07 生活 無症狀比例高 侯籲市民都來篩 04:102021/06/07 焦點要聞 5月底已辭疫苗審查委員 陳培哲：最大的困難就是蔡總統 18:462021/06/07 生活 侯友宜曝「這一區」連3天疫情升溫 再增2處快篩站 15:172021/06/07 生活 這一區升溫！請民眾踴躍快篩 侯友宜示警：不能鬆懈 14:462021/06/07 生活 確診人數下降 侯友宜反而更憂慮 15:472021/06/07 生活 「今天的數據才是真的疫情」 名醫預測：6／28有望解封三級 17:492021/06/07 生活 柯文哲嗆中央 對付新冠沒有對付我用心 16:572021/06/07 政治 大數據揭綠營負面聲量再創高峰 未從日美捐贈疫苗受益 16:532021/06/07 政治 生活熱門新聞 日月潭假日車位全滿驚見露營車 居民看傻：不是三級警戒？ - 生活 - 中央社 5月底已辭疫苗審查委員 陳培哲：最大的困難就是蔡總統 - 生活 - 旺報 新北重熱里趨緩！土城3里、永和5里已連5天零確診 - 生活 外送員被要求送餐上樓 一看明細秒變稽查員報警開罰 - 生活 天花板都在震！北投、淡水連傳「不明巨響」 氣象局回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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