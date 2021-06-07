香港東網報導，香港航空將再度裁員，規模恐逾千人。消息指，港航將停飛空中巴士、主要執飛大陸線的A320客機一年，往來上海的航班也將削減至每週一班。有關方案最快本週內拍板。

據瞭解，港航正在制定裁員方案，或將縮減目前一半的人手，大約1000多人，相信第一線人員受影響較大。而港航未來2天不會正式公佈任何細節。根據港航網站資料，目前港航共有32架客機，其中12架為空中巴士A320。

有年資約4年的空服員向東網表示，公司內部早已傳出裁員消息，不少員工人心惶惶，許多人早有心理準備。她解釋，港航稍早前推出兩輪兼職機組人員計畫，第二輪計畫將於本月底結束，若要再推類似計畫，須預留時間供員工參加並安排執飛班表，但資方至今尚未公佈有關消息，相信原因是準備裁員。

她說，自己擔心會被裁員，按過往經驗，資方或許會以疫情下的薪資計算賠償。她說，自己也有參加兼職計畫，期間底薪及固定津貼大減約30％，月薪僅剩下5000多港元，經濟壓力大增，認為資方應先推出無薪假計畫。

她還說，不少員工早前為保住工作，冒著出現嚴重副作用的後果而接種新冠疫苗，但港航現在打算裁員，批評資方擺了員工一道。

港航前年起已陷入財困危機，被指拖欠租賃飛機費用，更曾被香港空運牌照局要求提交財政改善計畫，否則有可能被「釘牌」（吊銷）。

港航之後雖逃過一劫，但隨即遇上新冠肺炎疫情爆發，業務受到重挫。港航去年曾兩度裁員，共涉約650人。

(中時 )