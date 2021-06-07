國內新冠疫情持續嚴峻，經濟部啟動今年的商業服務業紓困措施。有實施無薪假的企業打紓困諮詢電話詢問，卻被告知「因為有申請無薪假而不能請領」。對此，經濟部官員強調，勞動部針對無薪假的補貼方案是直接給勞工的，但經濟部的方案是給雇主，「這兩者不衝突、都可以申請」。

經濟部去年針對商業服務業的紓困，主要限制為補貼期間不可以實施減班休息、裁員、員工減薪、解散或歇業，但今年因為防疫措施嚴格，不僅娛樂場所停業、就連餐飲業也被限制禁止內用，所以包括經濟部在內，多個部會的紓困補貼都排除「不得實施無薪假」的限制。

有企業反應，7日上午打紓困電話詢問，卻被告知說「無薪假不可以申請」，讓業者覺得相當困惑，為什麼政府機關公佈的資訊與打電話詢問的不一樣？

經濟部商業司副司長劉雅娟表示，這次因為很多企業因為防疫措施而停業，所以經濟部的「商業服務業」紓困確實已經排除「無薪假」這限制，只要不是歇業、解僱，都可以來申請，但也提醒業者要確認自己是「商業服務業」，才能適用這些規定。

另外，勞動部勞動力發展署署長施貞仰也強調，這次各部會的紓困中，只要是計畫內容中沒有特別排除者都可以申請，勞動部現行針對無薪假有兩項補貼方案，分別是充電再出發訓練計畫與安心就業計畫，提供給需要的企業與勞工可以來申請。

(工商 )