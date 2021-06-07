奇力新公告5月營收，2021年5月份自結合併營收為新台幣15.64億元，較上月衰退3.69％，較去年同期成長 19.96％；2021 年累計合併營收為新台幣 75.50 億元，較去年同期成長 25.66％。

奇力新表示，5月份營收較上月減少，主要是因中國五一長假影響工作天數。然而全球疫情依然嚴峻且不確定性仍高，公司保持審慎樂觀的態度，來應對市場及疫情的變化與營運展望。

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(工商 )

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