奇力新公告5月營收，2021年5月份自結合併營收為新台幣15.64億元，較上月衰退3.69％，較去年同期成長 19.96％；2021 年累計合併營收為新台幣 75.50 億元，較去年同期成長 25.66％。

奇力新表示，5月份營收較上月減少，主要是因中國五一長假影響工作天數。然而全球疫情依然嚴峻且不確定性仍高，公司保持審慎樂觀的態度，來應對市場及疫情的變化與營運展望。

(工商 )