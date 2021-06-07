再生晶圓及晶圓薄化廠商昇陽半導體(8028)公告5月營收2.3億元，年增達18.88%，1至5月累計營收為11.35億元，也比去年同期增長10.91%，單月營收及累計營收皆創同期歷史新高，主要受惠再生晶圓去年第四季擴產，產能已開出之效益。

昇陽半去年底完成12吋再生晶圓擴產，月產能由原本的24萬片擴增至30萬片，擴產效應帶動今年營收回復成長。晶圓薄化業務今年需求也見到回溫，但受8吋廠產能緊俏影響供給面，預料下半年8吋廠產能增加有助於公司的晶圓薄化業務進一步回溫。

另，關於最近司法訴訟事件「昇陽半控告宜特及其員工侵害其營業秘密案」一事，昇陽半導體聲明：新竹地檢署已依明確的證據起訴宜特科技及其員工，近日將正式開庭，昇陽半導體尊重司法並堅信法院將做出正確的判決，以維護股東及公司權益。

上周，宜特科技公告，昇陽半導體不服智慧財產法院民國109年6月23日之一審判決，提起上訴，續行主張宜特公司侵害昇陽半之中華民國專利證號I588880號專利權，智慧財產法院宣判，再次認定昇陽半I588880號之「晶圓薄化製程」專利無效。

宜特科技表示，昇陽半在法庭上亦承認其「晶圓薄化製程」每一步驟均屬於習知技術，亦即晶圓薄化製程的步驟「業界都知道」，這證明該公司並無任何侵害他人智慧財產權之情形。

此外，針對另案-昇陽半控告宜特及其員工侵害其營業秘密案，宜特重申，其員工從未任職昇陽半，且該名員工之前雇主也已強調此非營業秘密；對於昇陽半利用訴訟之手段干擾市場，感到遺憾。

(時報資訊)