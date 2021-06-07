測試大廠京元電(2449)苗栗竹南廠爆發移工群聚感染，所有移工自4日晚間起停工14天，昨（6）日晚間採產線降載方式復工。據京元電最新預估，此事件預計將對6月營收產生約30～35％影響，將待全線復工後提升產能稼動，以彌補落後缺口。

京元電股價受染疫風暴衝擊連日走跌，今（7）日開低後續挫跌3.6％至40.2元，但隨後獲買盤敲進，10點半後翻紅持穩盤上，尾盤再獲買單敲進拉抬，終場上漲1.92％、收於全日最高點42.5元，終止連3天跌勢。

京元電自4日晚班起停工48小時徹底清潔消毒，原先初估影響6月營收及產量4～6％。惟指揮中心6日指示約2100名移工停止上班居家隔離。約占公司人力達約3成，公司對此緊急調度本國員工因應，6日晚間以部分產線降載方式復工，復工規模較原先預期小。

京元電表示，基於原先對6月營收預期、並考量降載復工產出落後的前提估算，預期將對6月營收及產量造成約30～35％左右影響，但對全年財務業務應無重大影響。同時，針對移工停工2周，亦提出相關措施因應。

京元電表示，公司將依防疫中心指導提升相關防疫措施，加強疫情風險控制，並與客戶協商討論生產優先順序，調度台籍同仁支應，以降低衝擊。至於降載復工期間落後的營收，待全線復工後將提升產能稼動彌補。

(時報資訊)