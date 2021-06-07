群聯(8299)5月單月、累計營收同創歷史新高，PCIe SSD控制晶片總出貨量年成長也超過200%，創歷史單月新高，董事長潘健成表示，群聯自疫情升溫便開始進行分流上班並採取相關的防疫措施，致力將疫情對營運的影響降到最低。

群聯5月合併營收為56.96億元，月成長11.88%、年成長46%，創歷史單月新高；累計至5月份營收236.75億元，與去年同期相較成長16%，刷新歷史新高。

群聯與去年同期比較，5月PCIe SSD控制晶片總出貨量成長超過200%，創歷史單月新高；工控記憶體模組總出貨量成長達50%。此外，年度累計至5月份的PCIe SSD控制晶片總出貨量年成長率將近120%，創歷史同期新高；工規記憶體模組總出貨量年增率超過35%，年度累計記憶體總位元數出貨量(Total Bits)也成長超過50%，均雙雙刷新歷史同期新高。

潘健成表示，5月台灣與亞洲區域疫情升溫，全台企業與民眾皆繃緊神經，嚴以對待，不僅許多民眾均開始自主減少外出活動，企業也開始陸續加強實施相關的防疫措施。群聯遵照中央疫情指揮中心的建議，自疫情升溫便開始進行分流上班並採取相關的防疫措施，例如視訊會議、隨時戴口罩、辦公空間加強消毒、每天量體溫、減少任何室內群聚機會等，希望透過群聯上下一條心的共同努力，致力將疫情對營運的影響降到最低。

(時報資訊)