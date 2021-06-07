韓國7日最新業界消息，韓國零售業兩大巨擘新世界百貨（Shinsegae）與樂天購物（Lotte Shopping）異口同聲表示，都要參加韓國第三大電商韓國eBay競標案。無論eBay屆時花落誰家，韓國線上零售將會出現板塊大挪移現象。

據悉，樂天與新世界都向韓國eBay分公司提交自己意向書。至於韓國電信業者SK Telecom與私募股權業者，身兼折扣商店Homeplus最大股東的MBK Partners，則退出2020年以來一直在接觸的韓國eBay競標收購。

7日是第二次競標，第一次在2020年5月中旬，當時韓國eBay認為出價的金額過低而破局。

eBay是美國第二大電商業者，營收中有大概11%來自於韓國。而營收1.3兆韓元約11.7 億美元，營利為850億韓元的韓國eBay，韓國電商市占率約12%，僅次於Naver的18%與Coupang的13%。

在競標者樂天與新世界的電子商務市占，分別只有5%與3%。故無論未來是誰將韓國eBay納入麾下，韓國線上零售版圖將會重新劃分。

韓國eBay方面，目前希望至少可賣出5兆韓元。同時預計下周，初步競標結果將會公諸於世。

(時報資訊)