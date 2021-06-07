螺絲廠世豐(2065)2021年5月合併營收2.44億元，續創歷年同期新高，受惠美國地區訂單銷售暢旺，加上因應原料波動而採取漲價效益顯現，且因去年同期受疫情干擾訂單遞延使得比較基期低，5月營收較去年同期成長71.86%。2021年1至5月合併營收達12.2億元，亦改寫歷年同期新高，並較去年同期成長50.23％。

世豐表示，受惠美國地區居家修繕、建築工業市場需求持續熱絡，主要客戶訂單備貨、需求持續強勁，雖整體訂單出貨持續受到美國塞港影響船期而有部分訂單遞延影響，且5月中旬台灣新冠肺炎疫情升至第三級警戒，在公司即時採取內部及外包合作廠商等相關防疫措施，確保整體產能稼動率保持良好水準、同步加速訂單出貨進度，挹注5月美國地區銷售較去年同期明顯成長108.64%。

展望2021年第二季，世豐維持審慎樂觀看法。目前整體業務接單表現延續去年旺季水準，截至5月整體在手訂單金額仍較去年同期呈雙位數成長，雖訂單出貨認列進度仍需觀察台灣肺炎疫情、全球船運船艙排程之情況，因應上游盤元原物料價格影響，除先前第一波漲價效益已陸續發酵，目前世豐進一步與客戶研議第二波產品漲價協議，有助於中和外在因素之影響。

世豐進一步表示，觀察全球螺絲產業仍受疫情影響供貨產能、船期運力吃緊影響訂單交期等，使得目前美國居家修繕、建築工業市場螺絲供需持續失衡，尤其在美國房市持續火熱，應用於DIY居家修繕市場訂單需求暢旺，且隨著歐、美地區將逐步解封下，有助於進一步拉升建築工業市場需求，目前旗下主要客戶整體庫存水位相較以往偏低，持續加大拉貨力道、並因應市場需求同步增加下單需求，世豐積極優化旗下橋頭、彌陀、永安等三大廠生產出貨排程，結合重要供應合作夥伴積極加速訂單出貨，有望創造良好營運動能。

(時報資訊)