北彰化某鄉傳出新北三重60多歲婦女返鄉發燒確診，全村大清消。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣新增8例、累計219例，3人死亡。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣牌咖傳染鏈再添5例，累計縣內已有31人確診。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

南彰化醫院群聚新增3例，並衍生洗腎中心的群聚，正在進行疫調釐清感染源。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

南彰化醫院群聚新增3例，並衍生洗腎中心的群聚，正在進行疫調釐清感染源。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣長王惠美呼籲民眾端午連假千萬避免跨縣市移動。（謝瓊雲攝）

彰化縣7日再新增8例新冠肺炎確診，累計達219例，北彰化某鄉村民發現有六旬婦女自新北三重返鄉居住，並從其親人口中探知婦女已發燒多日，暗自通報彰化縣衛生局，今日果真採檢確診，全村上午大清消，彰化縣衛生局也肯定村民的機警。

根據了解，該婦在三重、萬華工作，近日自新北返鄉住進哥哥家的獨立空房，有村民昨日見老翁正在室外清洗家具，一問之下得知其妹生病多日，要從三重搬回來住；老翁還說「她感冒10多天了，不知為何都好不了。」讓村民聽完嚇得立刻私下通報衛生局科長，經衛生局派員採檢確診，隨即由救護車接走，但因拖延太多天病況急轉直下，收治住院已成重症。

衛生局長葉彥伯說，北部是疫情熱區，從北部回來有不適症狀都應該要篩檢，他嘉許這名村民十分機警，側面打聽得知返鄉婦女有症狀就馬上主動通報，衛生局已立即將該女子送醫篩檢後確診為陽性，並收治治療。他也呼籲民眾避免跨縣市移動，透過視訊、電話問候故鄉親友就好。

彰化縣新增的8例中，包含5例是來自牌咖傳染鏈，包含牌咖夫妻2人，1名主動篩檢的牌友，還有2家居家隔離家屬發病；也藉此再發現另一個鄉鎮的打牌處所，總計牌咖群聚足跡已有3個鄉鎮、4個牌咖處所，由於牌咖傳染鏈，累計有31人確診（另有外縣市1人），包括牌咖19人，及其親友社交接觸者13人，麻將牌咖快速篩檢動員令持續進行中。

針對牌咖傳染鏈的家庭傳播威力相較其他傳播鏈來得輕微，葉彥伯分析，多數牌咖與家人互動少，且其家庭結構都很簡單，家中人少又很少相處，牌咖們才會透過打牌尋求社交生活的滿足。

南彰化醫院群聚事件，衛生局針對5月23日之後出院病患，自出院日起匡列238人居家隔離 14天，回溯追蹤健康狀況，有症狀、就採檢，因而新增1患者出院後同住的80幾歲丈夫，CT值11；另一對70幾歲、40幾歲母女，出院後前往洗腎中心洗腎，兩人篩檢均確診，CT值12、13。

衛生局針對該洗腎中心進行疫調，除匡列200多名接觸者，包括160名洗腎者與近30名醫護採檢，第一批60人採檢陰性，採檢、疫調持續進行中。

葉彥伯指出，該南彰某鄉鎮洗腎中心為獨立建築、醫護幾乎都已施打第1劑AZ疫苗，加上洗腎患者時間固定，較易掌控。他並強調，住宿式長照機構之住民及洗腎患者，已被中央列入下一波疫苗接種優先對象。

為強化感控，彰化縣即日起要求住院出院病患都接受PCR篩檢，洗腎病患每 3日接受1次抗原快篩，新入住「住宿式長照機構」之住民，應出具 3日內 PCR核酸檢測陰性證明。醫事人員、照護人員未施打疫苗的，未施打疫苗者，每3日抗原快篩，密切監控。

彰化縣長王惠美公布最新疫調足跡，包括員林三義里公園、員林中正旺客隆五金大賣場、埔心太平郵局、員林第一公有零售市場、埔心鄉經口路的13支牌咖處所。她再度呼籲透過直播記者會公開呼籲「請不要在端午節返鄉測試你阿公阿嬤的抵抗力、否則今年群聚拜祖先、明年換你當祖先。」呼籲鄉親端午節不要跨縣市移動，導致疫情擴散。

(中時 )