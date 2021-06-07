期待已久，台中市新冠疫情6月7日0確診，台中市長盧秀燕感謝全體市民的配合與努力「台中市民是最棒的！」但她強調疫情仍很嚴峻，不要鬆懈；她也建議中央針對即將來臨的的端午節做出全國一致性的規定，無論是挪移假期或是交通管置措施，可以讓人民可以配合。另，台中市將在8日在市府所屬的豐洲工業區、精密科學園區設置快篩站，保護台中市的產業及從業人員。

市長盧秀燕7日在中市流行疫情指揮中心記者會呼籲民眾端午佳節為愛忍耐，「端午不返鄉、守護我故鄉」， 她解釋，市府評估多數學生已於先前停課時返鄉，因此初步判斷這波返鄉可能以外漂的上班族群為主，然而，馬來西亞今年2月就曾發生外地學生返鄉最後造成2363人確診的事件，絕對不能輕忽；她強調，「家永遠在，家人也始終愛你」，所以不要急著回家，保護自己和家人健康最重要！

她也建議中央盡快針對端午連假做出全國性放假和交通限制一致性規定，勿讓人潮移動導致病毒擴散。

另，針對近期苗栗爆出電子廠移工群聚案，她也表示，為了阻絕移工傳播鏈延燒到台中市，因而針對同一人力仲介在台中與苗栗有連結性關係的兩家公司，做了3600多個快篩，全部陰性。

盧秀燕指出，台中市有很多產業園區，更是精密機械業的重症，全台機械業產值達1.1兆一元，其中台中市就佔2800億，達1／4，針對在台中市這些護國神山等產業園區市府也決定在園區成立快篩站；首先會以台中市政府主管的豐洲園區、精密科學園區做起，6月8日就會成立啟用；另外，科技部主導的中科園區也在6月9日設立。

至於台中市內由經濟部主管的：潭子加工區、大甲工業區等工業區，盧秀燕說也與經濟部長王美花連繫上，都會儘快設立園區快篩站。

(中時 )