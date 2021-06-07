三級警戒禁止室內5人、室外10人群聚，但一名網友發文抱怨，家中辦喪事，因為家族成員眾多，結果遭檢舉開罰，認為是否過於矯枉過正，貼文一出，引發網友兩極論戰。

一名林姓網友今（7日）在臉書社團「爆料公社」發文，表示家裡辦喪事，認為家族不應該算是「其他人」，只要確認是親屬，三等親之內的人應該不要罰，對於家裡辦喪事遭檢舉開罰，覺得很無奈。

網友對原PO貼文看法兩極，有人認為，辦喪事遭開罰不太合理，如果都沒戴口罩，開單剛好而已，如果都有戴口罩，勸導一下保持距離就好，畢竟誰也不願意在這個時候發生這種事。

但不少人認為，嚴峻疫情當前，能避免就避免，甚至有網友舉大馬一案為例，一名學生奔喪，結果造成2363人染疫為例「這時候所有的聚會應該都要取消，這樣才能斷絕群聚傳染的可能」。而且，原PO所指的「其他人」並非住在同一屋簷下的人，這些人來自四面八方，結束後又各奔東西「從各地把病毒帶來這樣會比較好嗎？」

另有人客觀的說，現代人的價值觀是人死為大，當然要讓死者安息，可是警察要執法、又要保護自己不染疫，還要面對民眾的言語撻伐，因此建議原PO：罰單可以照樣開，但後續不妨透過申訴用公權力銷單。

台北市殯葬管理處三級警戒期間公布6項防疫措施。（中時資料照）

針對三級警戒，台北市殯葬管理處日前公布6項防疫措施，其中包括限制進入禮廳公祭5人以下、建議禮儀業者與家屬辦理網路公祭等，目的在於避免群聚染疫風險。

(中時新聞網)