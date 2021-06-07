A股7日個別發展，上證指數收升7點，連升兩日，一度觸及3,600點關口。市場交投活躍，兩市成交合計增至人民幣（下同）9,492億元。
香港信報報導，上證指數窄幅震盪，中段曾低見3,581點，跌9點，跌幅為0.28％，午後止跌回穩，最高見3,600點，升8點，漲幅為0.24％，7日收市報3,599點，升7點，漲幅為0.21％，成交額為4,322.2億元。
深成指高開低走，一度高見14,883點，升12點，漲幅為0.08％，隨即轉跌，最低見14,760點，跌110點，跌幅為0.74％，全日收市報14,862點，跌8點，跌幅為0.06％，成交額為5,169.72億元。
滬深300指數收報5,277點，跌4點，跌幅為0.09％，創業板指數報3,228點，跌14點，跌幅為0.44％。
各類股個別發展，煤炭、化工股升逾1％；石油、電力、水泥、有色金屬股靠穩；鋼鐵、房地產、金融股偏軟。
中國海關總署公布，5月份以美元計價，出口年增27.9％，進口升51.1％，均遜於市場預期；5月貿易順差455.3億美元，跌26.5％。
(工商 )
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