印度是亞洲最多元化的股票市場之一，當地市場擁有種類多元和大型行業，可在國內及國外締造收入，帶來不少投資機會，投信業者看好印度股市隨經濟反彈，及多項改革逐漸取得成果，企業盈餘有望回升，未來潛力十足。

瀚亞投資指出，MSCI印度指數是亞洲及新興市場中最多元化的指數之一，舉例來說，印度的資訊科技業佔有關指數的17％，行業大部分收益源自北美洲和歐洲。工業和金融業約占有關指數的三分之一，這兩個行業幾乎完全以國內市場為主，而在印度經濟穩健的環境下，兩者往往有較佳表現。

健康護理與藥業公司約佔有關指數的6％，這些公司的大部份收益亦源自海外投資。值得留意的是，印度生產全球50％的疫苗，在美國銷售的非專利藥中，有40％源自印度，在英國出售的印度藥品也佔當地所有藥品的四分之一。

印度股市產業的組成多元，因此MSCI印度指數的變異數遠低於許多新興市場同類指數，表示印度市場更多元化。在這樣的環境下，主動型投資經理可根據其對本土經濟的展望，對行業比重作出調整，這項特質有助印度股市長期表現優於其他新興市場。

印度企業營利過去面臨許多衝擊，印度政府過去五年也做了許多改革和政策變化，包括2016年對銀行業進行的資產品質審查、2016年的大額鈔票改革、2017年的商品及稅務執行。瀚亞投資看好印度進行長期改革的成效，將提升印度金融市場健全度。

從印度股市本益比估值來看，似乎較其他新興市場昂貴。但好消息是，隨著疫苗供應愈趨廣泛，加上疫情帶來的最惡劣影響開始消退，印度的企業盈餘可從低基期反彈，有助於降低估值。國際貨幣基金組織預測印度經濟將在2021年增長11.5％。此外，與MSCI世界指數和MSCI新興市場指數相比，印度市場以股價淨值比計算的估值較為合理。

印度是亞洲最多元化的股市之一，可為主動投資提供龐大的選股機會和超額回報空間。雖然改革與新冠肺炎疫情的爆發，衝擊印度企業盈餘低迷，但隨經濟從新冠肺炎疫情中復甦，加上多項改革逐漸取得成果，當地企業盈餘有望回升。

展望印度市場布局，需關注另一波疫情爆發、疫苗接種情況未如理想或通膨壓力突然出現等短期風險，但印度股市的多元化特性，反映無論當地市場是升是跌，均可提供投資機會。可利用印度股票、債券或平衡型基金等不同資產，因應市場成長機會與可能風險。

(工商 )