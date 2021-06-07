台股近半年來上沖下洗，但指數仍有逾二成漲幅，觀察同期間台股基金一般型，共計有51檔報酬率勝過大盤，20檔績效超過30％，表現相當亮眼。

投信表示，近半年來台股走勢，指數從13,000點開始走升，一路過關斬將，並在4月中旬站上「萬七」大關，盤中高點來到17,709點新高，5月土疫情爆發升至三級警戒，台股下重挫至盤中低點15,159點後，但5月18日以沿5均線往上墊高，反彈2,025點站回「萬七」及各期均線之上。

日盛精選五虎基金經理人陳思銘指出，本土疫情三級警戒二周後，每日確診人數略下降，市場對於疫情利空逐漸淡化，且近期降雨量增大，旱象獲得紓緩，消除缺水的擔憂，也是對台股基本面利多。籌碼面融資餘額未有大幅增加，籌碼沉澱穩定，加上外資回補買超台股，整體籌碼面偏多，時序進入6月將開始陸續公布5月營收，市場樂觀以待，皆有利台股後市表現。

陳思銘認為，台灣疫情加速控制，且對外銷出口、上市櫃企業獲利衝擊不大，5月台灣製造業採購經理人指數為66，台灣製造業景氣仍然強勁，在資金充沛及基本面良好情況下，支撐台股迅速回到正軌。

歐美景氣復甦確立，加上美國聯準會（Fed）重申寬鬆立場，市場資金對風險性資產偏好再度提升，有利台股表現。產業方面，科技新需求強勁，看好半導體、5G、電動車等電子族群；受惠景氣復甦，油價回升，傳產股看好塑化、航運、紡織等族群。

(工商 )