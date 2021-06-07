專家建議中央停工封城 侯：防疫做好 不一定會朝這個方向走 15:512021/06/07 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 專家建議中央停工封城 侯：防疫做好不會朝這個方向走。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 傳出多起電子廠群聚事件，有專家建議中央應該停工、封城，新北市長侯友宜7日被問到此事時表示，目前還是要依據中央指引，企業把防疫做好，不一定會朝這個方向走，畢竟很多重大工程還是非常重要。 侯友宜說，新北市目前推出企業快篩機制，後續還有採檢醫療配合，相關重大決定中央會考量，先把防疫做好才最重要。 新北確診數降至百人以下 侯友宜卻嚴肅了：我非常非常擔心... 訂閱影音： 中時新聞網 這族群死亡率最大 醫籲糖友做好這兩項事 搜羅物質平台防疫輕鬆買 讓民眾在家好防疫 (中時 ) #防疫 #新冠肺炎 #封城 #台灣 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國內疫苗分配 雙北應優先 04:102021/06/07 焦點要聞 轉單＋報價升 化纖廠獲利拚高 04:102021/06/07 產業．科技 這一區升溫！請民眾踴躍快篩 侯友宜示警：不能鬆懈 14:462021/06/07 生活 新北一至三類還有2.1萬人沒打 侯友宜：中央優先配送高風險區 16:512021/06/07 生活 抗疫情獻愛心挺醫護 萬華青年快遞茶飲送暖 16:152021/06/07 寶島 消滅電子廠疫情 醫籲全廠保護性全面接種疫苗 14:052021/06/07 生活 看雙北數字醫喊找不到破口了 封城已無必要 09:152021/06/07 生活 廣州今起半封城 出城需檢測證明 04:102021/06/07 產業財經 新北今確診數減半 侯友宜不樂觀：隨時會有下一波高峰 15:192021/06/07 生活 東南亞疫情升溫 台紡織廠緊張 04:102021/06/07 產業．科技 若台灣封城3週 柯文哲：將衝擊世界半導體 17:282021/06/07 生活 生活熱門新聞 日月潭假日車位全滿驚見露營車 居民看傻：不是三級警戒？ - 生活 - 中央社 5月底已辭疫苗審查委員 陳培哲：最大的困難就是蔡總統 - 生活 - 旺報 新北重熱里趨緩！土城3里、永和5里已連5天零確診 - 生活 外送員被要求送餐上樓 一看明細秒變稽查員報警開罰 - 生活 新北今增160例確診 「這一區」飆增首超板橋、中和 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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