傳出多起電子廠群聚事件，有專家建議中央應該停工、封城，新北市長侯友宜7日被問到此事時表示，目前還是要依據中央指引，企業把防疫做好，不一定會朝這個方向走，畢竟很多重大工程還是非常重要。

侯友宜說，新北市目前推出企業快篩機制，後續還有採檢醫療配合，相關重大決定中央會考量，先把防疫做好才最重要。

新北確診數降至百人以下 侯友宜卻嚴肅了：我非常非常擔心...

(中時 )