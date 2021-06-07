屏東縣政府7日公布新增1個本土病例，同樣是居家隔離期滿後採檢，由陰轉陽確診；屏東縣長潘孟安表示，病毒詭譎多變，類似個案屏東累計已有6例，縣府團隊認為並不尋常，中央流行疫情指揮中心上周接獲反應後，已回覆將在專家會議中討論，希望能研議出有益於疫情、讓民眾安心的策略。

案號11496的55歲女子，因丈夫接觸由北部返回屏東老家的台北市確診個案3479，於5月23日確診，案號4465，她被匡列居家隔離，最後接觸日是5月23日，從24日零時起到6月6日止，匡列隔離14天，但6月5日採檢結果，於隔日確診，收治到醫院治療中。

另針對國內電子產業傳出移工群聚感染問題，縣府盤點目前縣境內1萬5785名移工狀況，其中有50人以上移工的企業計19家、移工數1914人，縣府特別派員入廠訪視及進行移工住宿地點強化防疫措施、分流管理宣導，例如同一宿舍地點、同一工作地點避免不同班別混雜，用餐保持1.5公尺以上或設有隔屏，不共用餐具，沐浴換洗空間；住宿地點應量體溫、戴口罩並提供肥皂及酒精性乾洗手，若有移工出現疑似症狀立即安排就醫。

潘孟安表示，縣府因應疫情趨勢及企業需求，在全縣規畫設6處移工篩檢站及篩檢對象，預定6月9日啟動全面篩檢，落實分艙分流。包括：里港社區篩檢站針對農業科技園區、屏東科技產業園區篩檢站目標對象為二代加工出口區及大慶工業區、國仁醫院附設社區篩檢站則以屏東工業區為主；另外包括內埔工業區篩檢站、屏南工業區篩檢站及新園工業區篩檢站。

至於外籍漁工部分，也由漁業署規畫篩檢計劃中，縣府已研議在東港、鹽埔漁港地區設置篩檢站，同時加強多國語言宣導及防疫措施。

因應接下來端午連假，潘孟安再次疾呼，懇請大眾減少移動，請用另一種方式表達對家人的愛，就是「端午不出門，保護全家人」，一通視訊、一通電話或一則簡訊，互報平安，也請旅外鄉親放心家鄉的父母長輩親友，屏東的防疫計畫、疫苗注射的場地、人力都準備好了，縣府會幫你「顧條條」。

(中時 )