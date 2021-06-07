全台三級警戒延長至6/28 總統蔡英文針對防疫工作發表談話

行政院宣布延長防疫三級警戒，蔡英文總統今天下午再度親上火線呼籲，今年端午節拜託大家「愛家鄉就留在原地，愛家人也請不要移動」。她也保證政府會盡所有的力量爭取更穩定的疫苗供給，並要求大家對家人和身邊的朋友多體諒多鼓勵。

蔡英文今天在總統府進行線上直播，謝謝大家在這幾個周末堅守在家，她說，今天的確診人數雖然比前幾天減少，但我們也注意到重症死亡率偏高，尤其是長者、慢性病患者很容易一下子轉為重症，造成難以挽回的遺憾。

蔡英文承諾，政府會持續強化醫療能量，也要提醒大家，落實防疫工作，一定要相互提醒，沒有必要真的不要出門。今天行政院已經宣布強化三級警戒延長到六月二十八日，大學指考則延期到七月底辦理，造成的不便還是要拜託大家多多擔待。

為了減少群聚，她說，我們已經實施傳統市場分流採買，身分證字號最後一碼是單數的周三、周五、周日採購，最後一碼是偶數的，周二、周四、周六採購，有效分流，才能夠降低市場的染疫跟傳播的風險，她要再一次請各位縣市首長都能夠配合中央的政策，一起為防疫努力。

另外，最近大家都在討論端午節要不要回家，蔡英文表示，到昨天，高鐵、台鐵和國道客運在端午節期間賣出的將近十萬張票，經過很多人的呼籲雖然有減少，但是還有8.5萬張票。

她想跟各位說，端午節雖然是家人團聚的大節日，但是今年因為疫情的關係，要拜託大家「愛家鄉就留在原地，愛家人也請不要移動」，端午節明年還有，但若因為跨區移動而造成疫情的大爆發，家鄉和家人都會陷入險境。因此她奉勸民眾「留在原地，不要移動」，這就是她今年端午節對國人同胞最重要的請託。

蔡英文表示，過去這幾天，大家也看到日本、美國分別提供我們疫苗的好消息，其中日本提供的一百二十四萬劑疫苗檢驗完成後就能夠進行分配施打，美國提供的七十五萬劑的疫苗已經啟動後續轉運的協調工作，很快的也會空運來台。

她謝謝所有為此奔走的海內外好朋友，並保證政府會盡所有的力量爭取更穩定的疫苗供給，接下來疫苗施打的規劃、順序等等，正由指揮中心協同公衛專家進行，完成後就會宣布。

蔡英文表示，她要再一次的謝謝，大家對防疫造成的不便多有忍耐，疫情之中也要拜託大家對家人對身邊的朋友多體諒多鼓勵，考驗我們的不是疫情本身，更是我們能不能在疫情的風暴中懷抱希望，勇敢面對。

她強調，過去我們也曾經經歷過各種困難。台灣總是展現強韌的能力，這一次，我們也一定能夠度過眼前的難關。並再度呼籲「團結防疫守台灣」一起來守住我們的國家。

以下是蔡英文總統談話全文：

謝謝大家在這幾個週末「堅守在家」，今天的確診人數，雖然比前幾天減少了，但我們也注意到重症死亡率偏高。尤其是長者、慢性病患者，很容易一下子轉為急症，造成難以挽回的遺憾。

政府會持續強化醫療能量，我也要提醒大家，落實防疫工作，一定要相互提醒，沒有必要，真的不要出門。

今天行政院已經宣布，「強化三級警戒」延長到六月二十八號，另外，大學指考則延期到七月底辦理。造成的不便，還是要拜託大家多多擔待。

現在，為了減少群聚，我們已經實施傳統市場分流採買，身分證字號最後一碼是單數的，週三、週五、週日採購；最後一碼是偶數的，週二、週四、週六採購。

有效分流，才能夠降低市場的染疫跟傳播的風險。我要再一次地請各位縣市首長，都能夠配合中央的政策，一起為防疫來努力。

另外，最近大家都在討論端午節要不要回家。到昨天，高鐵、台鐵，和國道客運，在端午節期間賣出了將近10萬張票。經過很多人的呼籲，雖然有減少，但是還有8.5萬張票。

我想跟各位說，端午節雖然是家人團聚的大節日，但是，今年因為疫情的關係，我要拜託大家：愛家鄉就留在原地、愛家人也請不要移動。

端午節明年還有，如果因為跨區移動而造成疫情大爆發，家鄉和家人都會陷入險境。因此，「留在原地，不要移動」，就是我今年端午節，對國人同胞最重要的請託。

過去這幾天，大家也看到日本、美國分別提供我們疫苗的好消息。其中，日本提供的124萬劑AZ疫苗，檢驗完成後，就能夠進行分配施打。美國提供的75萬劑疫苗，已經啟動後續載運的協調工作，很快也會空運來台。

謝謝所有為此奔走的海內外好朋友。我也保證，政府會盡所有的力量，來爭取更穩定的疫苗供給。

接下來，疫苗施打的規劃，包括順序等等，正由指揮中心偕同公衛專家進行籌劃，完成後就會宣布。

最後，我要再一次地謝謝大家，對防疫造成的不便，多有忍耐。疫情之中，也要拜託大家，對家人、對身邊的朋友，多體諒、多鼓勵。

考驗我們的，永遠不是疫情本身，更是我們能不能在疫情的風暴中，懷抱希望、勇敢面對。過去我們也曾經經歷過各種困難，台灣總是展現強韌的一面。

這一次，我們也一定能度過眼前的難關。團結防疫守台灣，一起來守住我們的國家，謝謝大家。

(中時新聞網)