台新夢想家球員譚傑龍去年8月因新冠疫情停課影響，選擇返台並加盟夢想家，在球季間以線上課程方式持續維持學業。現因配合加拿大學校政策，譚傑龍與家人討論，決定返回加拿大完成學業，在他的PLG菜鳥球季，僅打了14場例行賽，平均只拿3.1分、2.8籃板，幾乎等同不受重用，離隊也屬正常。

譚傑龍從泰山高中畢業後，旅外就讀加拿大英屬哥倫比亞大學，去年因受到新冠肺炎疫情影響，學校課程均改為線上進行，校隊訓練也連帶停止，因此譚傑龍在取得校方同意及家人討論之下，決定返台並選擇加盟夢想家，接受不同層級的磨練。

譚傑龍提到，回加拿大完成學業一直都在他的計畫之中，很感謝夢想家支持自己的決定，過去這一年也願意提供給他磨練的機會，讓自己能夠在20歲就挑戰職業舞台，「這一年真的很像『越級打怪』，發現了很多技術及經驗上的不足，自己也受到傷勢影響表現不如預期，但很謝謝夢想家提供給我很多幫助，我也從教練、隊上學長身上學習到很多。」

台新夢想家董事長張承中表示，「夢想家支持譚傑龍打中華隊，目前譚傑龍於中華隊隨隊訓練中，也支持他學業優先。」譚傑龍在球季期間除了白天訓練之外，晚上仍需要熬夜跟上學業進度，其實非常辛苦，「我們很肯定這一年他為球隊注入的能量，針對生涯規劃，球團完全尊重，祝福他未來的發展一切順利，也期待將來譚傑龍再回到夢想家的大家庭！」

(中時 )