宜蘭縣政府明天將與各鄉鎮市公所開會，確認傳統市場管制作為，圖為警方在市場透過巡邏車廣播提醒民眾佩戴口罩、不要群聚。（讀者提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭縣今天（7日）新增1例個案，累積已有84人確診，先前宜蘭縣宣布停辦童玩節、媽祖文化節，省下8000萬元經費作為買疫苗的救命錢，縣長林姿妙表示，因衛福部已宣布編列預算用來購買全民公費疫苗，原規畫購買疫苗的經費將全數轉為紓困之用。

林姿妙表示，活動停辦後相關經費，將全數轉為紓困使用，縣府已彙整疫情對縣民的影響，在與中央紓困方案不重複的前提下，研擬方案並送交議會審議。

三星警分局昨查獲一家釣魚場違反暫停營業規定，且一般池3小時收費700元，休閒池一天收費200元，除謝姓負責人外，現場還有7名顧客，縣府工旅處依傳染病防治法對8人各處1.5萬元罰鍰。

工旅處長李東儒表示，宜蘭縣傳統市場的管制作為將遵照中央發布的管制措施辦理，但宜蘭縣傳統市場管理機關是各鄉鎮市公所，因此明天將會與鄉鎮市公所、民政、警政單位確認管制作為，也盼縣民配合管制讓疫情盡早結束。

因應三級警戒延長，教育處長王泓翔指出，停課時間是到7月2日休業式，評量部分依照教育部指示從寬辦理，評量可採多元方式或非同步的學習成果報告、採平時成績比例做為期末分數，新生入學部分一律採用線上報到。

今天確診的案11453是40多歲女性，是案10212號及11007號的女兒，之前曾與案10517號同住，10212被確診後也被匡列為居家隔離對象，6月3日採檢為陰性，但自6月5日發生發燒、喉嚨不適及腹瀉等症狀，二次採檢結果為陽性而確診。

(中時 )