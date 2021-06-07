本土疫情不見升溫，為了降低感染風險，不少辛苦的醫護人員改先看診、後收費的「視訊看診」方式，不過卻有民眾罔顧醫護人員的信任，看完診一秒下線，並封鎖醫師帳號，鑽小門的舉動令人傻眼！

日前，小兒科醫師陳木榮就在粉絲團《柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師》無奈PO文，稱自己看視訊門診看得「昏天暗地」，可是卻有家長得知孩子沒甚麼大礙，也不用吃藥後，立馬下線，還封鎖診所LINE帳號，錢都沒付就腳底抹油溜了，讓陳木榮忍不住高喊「爸爸媽媽……你們還沒有付錢啊啊啊！」

此文一出，許多網友聽了也怒氣沖沖，留言聲援「沒品到極點」、「過河拆橋，太誇張了」、「怎麼會這樣咧？真的是很沒有道德觀念耶！給方便當隨便！」其中還有人向陳木榮醫師喊話不能姑息養奸，直呼「故意的！惡劣！以後誰敢／願意用這種方式遠端看診，真的得先收費才看診！」「醫療不可以被這樣下流的使用，不可以縱容！」

不僅如此，同在醫界服務的婦產科名醫蘇怡寧看到此文也發聲力挺，強調「我們的信念就是，你只能白嫖我一次」，至於網紅醫師《黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師》則看了心有戚戚焉，表示貪小便宜心態的家長為數不少，所以他見怪不怪，只能說「其實作為一個在網路上面常常跟大家閒聊的醫生，跟大家回答問題我都很樂意，只要在合理的範圍內都ok。但是我偶爾也會遇到一些無理的家屬和無理的要求，認為這些都是理所當然的。我自己鼻子摸一摸，就當作可能孩子生病，父母心情就不會好，就會亂發飆，就不計較了。」

但話鋒一轉，徐嘉賢醫師也強調「行政人員和護理師真的很辛苦，疫情期間，頂著面罩、穿著隔離衣，要幫忙聯繫、打電話、再三確認、幫忙安排時間。而藥師也是穿著多重防護衣調劑藥物⋯備好藥膏、氣喘過敏的藥再三核對，在已經忙碌的工作下，再三確認後另外放置好」，同時呼籲民眾尊重醫護人員，畢竟「視訊看診要事前準備的工作很多，跟一般看診難度更高。不體恤我也沒關係…. 但同仁的付出，真的不能被抹滅。」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)