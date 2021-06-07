近來國際原物料、運費及包裝材行情高漲，帶動相關成本不斷上揚，尤其是使用鋼料為主的中小企業更大喊吃不消。對此，中鋼與鋼鐵工會配合政府掌握鋼鐵供需，將協助全面普查包含螺絲螺帽、手工具、汽車、家電、造船、鋼構、機械及鋼線鋼纜等八大用鋼產業之通路量價變化。

中鋼指出，行政院蘇院長極為重視並關切國內產業，特別是中小企業面臨的經營困境。台灣鋼鐵市場雖有近半鋼材來自進口料源及其他國內鋼鐵同業供應，但因中鋼公司市占率仍達5成，蘇揆特責成經濟部，要求鋼鐵公會及中鋼公司立即配合政策指示，繼6月4日調查工具機價量後，再度協助全面普查，以掌握其供需實態。

中鋼公司負責清查自身鋼材的通路供料實況，並針對囤貨、哄抬價格之行為採取減供或斷料、解約等必要措施；另，其他國內鋼廠或進口料源部分，則由鋼鐵公會函請所有會員廠及八大用鋼產業公會，配合協助普查並彙整相關訊息後，提請政府相關部門（行政院公平會、公共工程會、經濟部工業局）協助查處，以穩定市場秩序。

為貫徹政府穩定市場秩序的政策與決心，中鋼公司日前已聲明將暫停部份鋼品外銷，優先滿足國內業者對鋼鐵原料的需求，未來仍將持續配合行政院穩定供應量價，並與鋼鐵公會依照下游通路量價普查結果，合作蒐集市場相關訊息及建構公會溝通平台，協助政府全力杜絕通路商囤貨、惜售哄抬價格的投機行為，期以匡正市場秩序，建立公平、公正、合理且透明的鋼鐵供需環境，珍惜共享台灣經濟榮景。

(中時 )