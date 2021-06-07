近來國際原物料、運費及包裝材行情高漲，帶動相關成本不斷上揚，尤其是使用鋼料為主的中小企業更大喊吃不消。對此，中鋼與鋼鐵工會配合政府掌握鋼鐵供需，將協助全面普查包含螺絲螺帽、手工具、汽車、家電、造船、鋼構、機械及鋼線鋼纜等八大用鋼產業之通路量價變化。

中鋼指出，行政院蘇院長極為重視並關切國內產業，特別是中小企業面臨的經營困境。台灣鋼鐵市場雖有近半鋼材來自進口料源及其他國內鋼鐵同業供應，但因中鋼公司市占率仍達5成，蘇揆特責成經濟部，要求鋼鐵公會及中鋼公司立即配合政策指示，繼6月4日調查工具機價量後，再度協助全面普查，以掌握其供需實態。

中鋼公司負責清查自身鋼材的通路供料實況，並針對囤貨、哄抬價格之行為採取減供或斷料、解約等必要措施；另，其他國內鋼廠或進口料源部分，則由鋼鐵公會函請所有會員廠及八大用鋼產業公會，配合協助普查並彙整相關訊息後，提請政府相關部門（行政院公平會、公共工程會、經濟部工業局）協助查處，以穩定市場秩序。

為貫徹政府穩定市場秩序的政策與決心，中鋼公司日前已聲明將暫停部份鋼品外銷，優先滿足國內業者對鋼鐵原料的需求，未來仍將持續配合行政院穩定供應量價，並與鋼鐵公會依照下游通路量價普查結果，合作蒐集市場相關訊息及建構公會溝通平台，協助政府全力杜絕通路商囤貨、惜售哄抬價格的投機行為，期以匡正市場秩序，建立公平、公正、合理且透明的鋼鐵供需環境，珍惜共享台灣經濟榮景。

中鋼與鋼鐵公會全力協助普查螺絲螺帽等八大用鋼產業通路價量變化
為淨零碳排鋪路 借鏡國際先行者

(中時 )

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