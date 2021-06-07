新北市今日確診數82例，台大公共衛生學院副院長陳秀熙教授，7日下午在市府防疫會議上指出，雖然只是一日數字，還必須觀察，但如果以最近7天新北市在確診人數的平穩曲線來看，包括「熱區防疫中心」在內的強化三級警戒作為，確實達到了控制疫情穩定的效果。

陳秀熙以澳洲墨爾本為例，新北與墨爾本兩個地方的人口都是400萬左右，墨爾本當初就是以每天確診數200作為觀察值，力守每日控制在200上下，直到疫苗開始全面施打，疫情即開始明顯下降。

陳秀熙認為，目前新北可以仿效墨爾本的有效案例，持續進行「熱區防疫中心」的有效管控，在確診人數上，守住200的觀察值，另一方面，守住隱性感染傳播鏈，將長照機構，工作職場列為重點防疫，直到疫苗施打，疫情就會跟著下降。

陳秀熙說，從最早發現疫情的台北萬華開始，接著擴散，跨越一水之隔的新北板橋、三重、新莊、中永和等八個人口密集，共有200多萬人口地區，形成確診數快速上揚。

而從5月15日雙北宣布進入三級警戒後，陳秀熙觀察，所謂的大流行有被控制下來的情況，而避免小型群聚，是接下來努力的目標，市府團隊合民眾都要一起努力，絕對不能放鬆。

(中時 )