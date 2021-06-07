全國第三級警戒期間，新北市新冠肺炎確診人數全台居冠，堅守第一線的警員面對艱深防疫工作外還要穩定治安、交通。林口轄區知名的「蔡家排骨」因感員警的奉獻與付出，於今（7）日提供上百個美味便當，致贈林口警分局，向第一線的防疫英雄致上最深敬意，守護大家的健康，齊心抗疫。

林口轄區知名的「蔡家排骨」因感員警的奉獻與付出，於今（7）日提供上百個美味便當，致贈林口警分局，向第一線的防疫英雄致上最深敬意，守護大家的健康，齊心抗疫。(戴志揚翻攝)

分局長陳保安為此也特別回贈感謝狀，感謝「蔡家排骨」用最直接具體的方式力挺員警感謝，讓人感動，也是分局最強而有力的後盾。(戴志揚翻攝0

林口區享負盛名「蔡家排骨」於今（7）日中午分赴林口警分局轄區各內外勤所隊致贈美味便當給分局員警，店方由關心企業劉經理代表致贈並表示老闆常年低調行善並致力公益，面對日益嚴峻的疫情，特別致贈美味垂涎的便當謝謝第一線的員警的犧牲奉獻，希望盡自己棉薄之力拋磚引玉，吸引更多民間有志者一起響應支持。

分局長陳保安為此也特別回贈感謝狀，並表示疫情期間很多地方公益團體透過不同方式致贈防疫物資，今日「蔡家排骨」用最直接具體的方式力挺員警感謝，讓人感動，也是分局最強而有力的後盾，讓員警更無後顧之憂全力守護林口分局轄區的防疫、治安與交通工作。

(中時新聞網)