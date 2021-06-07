台南市7日再度出現沒有新冠肺炎新增個案，但因京元電子移工群聚感染風暴擴大，市府勞工局7日起也會同衛生局、警察局展開「移工宿舍稽查專案」，並特別針對防疫量能較不足的小型移工宿舍開始稽查。

市府指出，台南市的移工宿舍，100人以上有14處、50人至100人有58處。50人以下有580處，7日的聯合稽查專案，先稽查8處100人以上、18處50人至100人、26處50人以下的移工宿舍，未來還將持續至全數的移工宿舍，希望能夠確保移工宿舍的安全。

市長黃偉哲也補充說，移工的相關防疫措施，將分成2個部分，一個是廠區的篩檢，就像在南科或在工業區，市府已媒合廠商與醫檢單位針對移工進行快篩篩檢。第二是對於移工宿舍的稽查，希望移工本身是在安全健康的條件下住宿。

黃偉哲說，從苗栗的例子來看，京元一直到超豐，一直到智邦，一直到竹科的這個部分，都有移工以及本國勞工、本國員工傳染鏈的身影，所以對於移工宿舍的稽查特別重要。從今天開始，勞工局將會同衛生局、警察局，針對移工宿舍，尤其是對於容易忽略的小型移工宿舍展開稽查。

黃偉哲認為，大型的移工宿舍相對來說比較健全，不管是舍監、不管是分流、不管是分樓又分流的部分，都有努力在做；但是小型的移工宿舍，可能就因陋就簡，產生一些可能的漏洞，因此需要超前進行稽查，希望在比較安全平安的環境下，提供移工非常好的休息環境。

(中時 )