realme 繼先前在台推出銀河戰艦（銀色）及深海飛艇（藍色）之後，日前在台正式推出realme GT曙光版，為real迷（realme粉絲）帶來全新的選擇。相對於市面上常見的手機設計，realme GT曙光版較為罕見地採用素皮拼接工藝，展現不同於其他手機的手感與風格，使用上更顯個性。

realme GT曙光版台版與包裝盒。（黃慧雯攝）

realme GT曙光版包裝內容配件。（黃慧雯攝）

realme GT曙光版左側。（黃慧雯攝）

realme GT曙光版右側。（黃慧雯攝）

realme GT曙光版。（黃慧雯攝）

realme GT曙光版的相機突起不算很高，機身整體性更良好。（黃慧雯攝）

realme GT曙光版指紋螢幕指紋辨識。（黃慧雯攝）

realme GT曙光版採用的是打孔螢幕設計，前置鏡頭位在左上角。手機出廠即有貼膜。（黃慧雯攝）

realme GT曙光版採用雙SIM卡卡槽。 （黃慧雯攝）

4月底於台灣市場首次亮相的realme GT，搭載高通Snapdragon 888 5G處理器和新一代3D鋼化水冷散熱技術。以高性能賽車為命名發想的realme GT，在外觀設計上採用創新速度美學設計，此次推出的曙光新色，以皮革拼接工藝，結合細膩觸感黃色皮革和加速賽道黑鏡面紋理兩項材質，握感順手同時兼具防指紋和耐磨優勢，更能呈現realme品牌經典色，與一般手機的設計格外不同，很有辨識度！

隨著Google發表Android 12全新作業系統後，realme也宣布realme GT將成為首批支援Android 12 Beta 1的智慧型手機，並隨即成立開發人員小組，透過收集並研究使用者建議，提前為全新作業系統realme UI 3.0做足準備。realme GT戰神特別版曙光色搭載8+128GB記憶體，售價皆為新台幣13,990元，於5月28日正式上市。據了解，realme GT戰神特別版曙光色並沒有限量發售的計畫，有興趣的民眾可以參考購入。

(科技)