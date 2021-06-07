realme 繼先前在台推出銀河戰艦（銀色）及深海飛艇（藍色）之後，日前在台正式推出realme GT曙光版，為real迷（realme粉絲）帶來全新的選擇。相對於市面上常見的手機設計，realme GT曙光版較為罕見地採用素皮拼接工藝，展現不同於其他手機的手感與風格，使用上更顯個性。

realme GT曙光版台版與包裝盒。（黃慧雯攝）
realme GT曙光版台版與包裝盒。（黃慧雯攝）
realme GT曙光版包裝內容配件。（黃慧雯攝）
realme GT曙光版包裝內容配件。（黃慧雯攝）
realme GT曙光版左側。（黃慧雯攝）
realme GT曙光版左側。（黃慧雯攝）
realme GT曙光版右側。（黃慧雯攝）
realme GT曙光版右側。（黃慧雯攝）
realme GT曙光版。（黃慧雯攝）
realme GT曙光版。（黃慧雯攝）
realme GT曙光版的相機突起不算很高，機身整體性更良好。（黃慧雯攝）
realme GT曙光版的相機突起不算很高，機身整體性更良好。（黃慧雯攝）
realme GT曙光版指紋螢幕指紋辨識。（黃慧雯攝）
realme GT曙光版指紋螢幕指紋辨識。（黃慧雯攝）
realme GT曙光版採用的是打孔螢幕設計，前置鏡頭位在左上角。手機出廠即有貼膜。（黃慧雯攝）
realme GT曙光版採用的是打孔螢幕設計，前置鏡頭位在左上角。手機出廠即有貼膜。（黃慧雯攝）
realme GT曙光版採用雙SIM卡卡槽。 （黃慧雯攝）
realme GT曙光版採用雙SIM卡卡槽。 （黃慧雯攝）

4月底於台灣市場首次亮相的realme GT，搭載高通Snapdragon 888 5G處理器和新一代3D鋼化水冷散熱技術。以高性能賽車為命名發想的realme GT，在外觀設計上採用創新速度美學設計，此次推出的曙光新色，以皮革拼接工藝，結合細膩觸感黃色皮革和加速賽道黑鏡面紋理兩項材質，握感順手同時兼具防指紋和耐磨優勢，更能呈現realme品牌經典色，與一般手機的設計格外不同，很有辨識度！

隨著Google發表Android 12全新作業系統後，realme也宣布realme GT將成為首批支援Android 12 Beta 1的智慧型手機，並隨即成立開發人員小組，透過收集並研究使用者建議，提前為全新作業系統realme UI 3.0做足準備。realme GT戰神特別版曙光色搭載8+128GB記憶體，售價皆為新台幣13,990元，於5月28日正式上市。據了解，realme GT戰神特別版曙光色並沒有限量發售的計畫，有興趣的民眾可以參考購入。

[評測]陸版realme GT 高通S888加持的冷酷戰神
realme GT特別版曙光色上市 首推潮流禮盒讓real迷穿搭有型

(科技)

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