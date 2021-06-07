行政院宣布全國三級警戒從6月14日延長至28日，教育部表示，配合此項政策，全國學校及幼兒園停止到校（園）上課延至7月2日（本學期結束）；至於7月3日至5日的大學指考，改到7月28日至30日辦理，8月底、9月初放榜，大一新生9月底才入學。

教育部長潘文忠說，全國三級警戒延後到6月28日，而這學期原本7月2日結束，兩者有幾天的落差，不過教育部決定，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課直到7月2日，學生改採居家線上學習；兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構也請所有學生停止前往，留在家中學習。

從現在到7月2日學生都是居家學習，期末考要不要考及學期成績怎麼計算？潘文忠說，各校可以彈性、多元方式進行學生學業成績評量，如果有實施困難，學校應依既有校內行政程序，召開相關會議討論決定；調整後，同一年級、同一科目之所有學生，應具有一致性。

教育部主秘廖興國表示，原訂今年暑假辦理的暑期夏令營或社團活動，請學校停辦、延辦或改採線上舉行。此外，暑期輔導課程，也不要讓學生到校，改採線上處理。

今年大學指考原訂7月3日至5日舉行，但因為疫情嚴峻，決定延後到7月28日至30日辦理，這是指考有史以來第一次臨時延後。教育部高教司長朱俊彰表示，今年指考每間試場人數將由42人調降為20人，試場數由1700間增加為3100間，而試務人員也會優先施打疫苗，採最高防疫規格進行試務規畫。

朱俊彰表示，今年指考有4萬1321個考生報名，考試日期延後到7月28日到30日，如果屆時又遇到颱風，會將考試日期再延後一周。如果7月28日至30日考得成，預計8月底或9月初放榜。

朱俊彰表示，由於今年指考日期延後，8月底或9月初放榜後，大學約要花3周時間來準備以迎接新生，因此預期今年大一新生9月底才能註冊入學，比往年的9月中旬延後一些。

另外，針對111年學測的應試準備，大考中心原本規畫於7月28日至30日辦理試辦考試，也因為疫情關係決定取消，改由大考中心另提供紙本練習卷讓學生練習。

(中時 )