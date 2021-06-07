富邦金開全國先例，成為第一家自行實施篩檢的企業，篩檢站照片今曝光，獲網友高度肯定，直呼超高檔。富邦金表示，篩檢站與輔大醫院合作，預估每月可篩檢1萬人次，規劃設置3個月。

中央放手後，企業自保腳步加快，富邦金決定籌設篩檢站，只花一個周末兩天時間，就把明亮、寬敞的篩檢站「趕出來」，提供員工採檢。富邦金與輔大醫院合作，初期量能約每月1萬人次，設立地點不對外公開。

富邦金與輔大醫院合作，籌辦篩檢站。（富邦金提供）

富邦金表示，若員工快篩呈陽性，將依疫情指揮中心規定流程進行通報及後續安置，嚴密監控疫情變化、持續超前部署。員工也對公司主動提供完善的篩檢站，感到安心。

據了解，在京元電爆發移工群聚感染前，具規模的企業已開始討論自設快篩站，富邦金算是布局較早的企業之一，才能在短時間內到位。

業界指出，以目前多採分流上班、居家辦公模式來看，就算有員工確診，也不至於擴大。影響最明顯的反而是電子廠，因作業員仍有一起工作的風險，「再怎麼分，一個班還是有上百人，尤其是高度仰賴移工的公司」，也因此科技產業被視為最需要自辦快篩的下一波對象。

網友對富邦金的篩檢站高度肯定，誇明亮、寬敞。（富邦金提供）

(中時新聞網)