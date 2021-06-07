江姓男子向友人「小夫」、「阿桂」、林女及游男詐稱與前總統府正副秘書長邱義仁、馬永成等人熟識，可低價認購上銀公司的庫藏股，4人信以為真，共匯款2195萬元買股，沒想到竟遭詐財。一審依詐欺罪將江男判4年10月，其中，「阿桂」等3名被害人據以請求損害賠償，法官判江男賠償1475萬元，全案仍可上訴。

林女指控，她在2012、 2013年間到銀行開戶認識江男，江男在2016年11月到她家說，有上銀的股票可賣，1股75元，保證一定會漲，由他保管在3、4個月後賣出再分配獲利。林女說，她很信任江男， 2016年11月11日匯200萬元給他，是買股票的錢，不是借款，但時間到後，她詢問何時可賣，江男卻一直說還不能賣。江男另在2016年11月間故技重施詐騙游男，游信以為真在同年11月28日匯款720萬元，但江男即避不見面，游男始知受騙。

江男在2016年12月間向友人「小夫」、「阿桂」詐稱，他與前總統正、副祕書長邱義仁及馬永成是從小一起學功夫的學徒，曾拜託他處理很多事，要撥300張上銀公司股票賣他作回饋，他才來報好康，可以低於市價的每股85元價格認購庫藏股，江男並畫下大餅指稱，該股票在隔年4月將大漲到200元，可大賺差價。

「阿桂」表示，大家認識10多年，交情關係不錯，他在2016年12月20日匯了425萬元給江男認購股票。「小夫」也說，江男曾在他面前接電話，說是馬、邱打電話來，他信以為真才在同年12月12日匯款850萬元給江男。「小夫」、「阿桂」兩人自2017年4月30日起多次向江男要求出售股票，但江男都藉故推託，開給他們等額支票也跳票，才知受騙。

江男到案否認詐欺，辯稱「小夫」等3人匯給他的錢都是借款，其中，他與「小夫」的借貸關係已有10年至20年，他都有付利息。江男供稱不認識馬永成及邱義仁，也沒有關係可取得上銀公司低於市價股票。

一審法官依詐欺罪判處江男1年10月。「小夫」已在去年7月5日死亡，被害人「阿桂」、「小夫」家屬及林女並據此提出損害賠償，台中地院民事庭判處江男賠「阿桂」425萬元、賠「小夫」的家屬850萬元、賠林女200萬元。

(中時 )