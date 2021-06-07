台灣本土疫情始終壓不下來，三級警戒確定再延長，實施至6月28日，執政黨以及在野黨在防疫問題上的表現，也成為各界關注的焦點。根據一份網路民調顯示，對於在野黨在疫情中監督執政黨的表現，哪個政黨表現得更好？有43%網友認為民眾黨的表現最好，贏過國民黨的41%。

面對疫情延燒引發民怨，國民黨立法院黨團日前發起「我要疫苗，台灣要活命！」活動，每日上、下午分別至總統府、疾管署抗議；而民眾黨也針對3+11和疫苗施打等問題，頻頻對民進黨開砲。

對此，網紅「Bit King比特王出任務」日前在Youtube社群平台上，以「疫情爆發至今，對於鞭策及揭發執政黨，您覺得哪個政黨表現得更好？」為題，發起網路投票，截至7日下午4點，已有5萬多名網友參與投票，結果顯示，有43%網友認為是民眾黨，認為是國民黨的則有41%，認為是新黨的有3%，認為是時代力量的則有2%，另外還有10%網友認為是其他政黨。

網友們也留言回應這份網路投票，「國民黨、民眾黨都好，再怎樣都比民進黨來得好，真的」、「老實說我覺得都太軟弱了，但還是給心繫於民的柯P一票」、「國民黨的話比較喜歡鄭麗文嗆回去的感覺」、「表現好的當然是國民黨&民眾黨，經過這個疫情可以容易看得出來哪個黨有沒有在為百姓做事！！民進黨和基進黨根本沒在做事天天都在怪對岸擋疫苗，蔡政府自己才是正在擋人民的生命」。

(中時新聞網)