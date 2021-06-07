朝陽科大連續4年蟬聯英國泰晤士全球最佳大學排名，展現卓越的學術影響力。（朝陽科大提供／林欣儀台中傳真）

朝陽科大斥資5億籌設航空學院，建置完整的飛航設備，吸引不少學子報考。（朝陽科大提供／林欣儀台中傳真）

朝陽科技大學近幾年積極布局國際、提升學生競爭力，展現具體成果。根據《遠見》雜誌公布的「2021國內大學聲望調查」，朝陽科大在校長鄭道明帶領下，全校老師衝研究、拚產學合作、找國際交流，獲選「年度辦學最佳大學」、名列私立科大第1名。

這項評比是由國內139所大專院校的校長或副校長，以「校長互評」方式作為評選機制，朝陽科大躋身辦學最佳科大。《遠見》雜誌觀察認為，該校近幾年研發量能與大學聲望同步提升，展現卓越的辦學績效及社會影響力，獲得認同。

朝陽科大指出，學校推動環保創新概念，以健康農業資材與智慧應用、綠能材料及環保創新燃燒裝置等三大核心技術，整合研發團隊與產學合作資源，致力建構友善生態環境，同時積極透過重點特色計畫、強化校級研究中心，帶動研發與產學績效。

該校創新研發的具體成果包括費洛蒙防治技術及微膠囊劑型產品、田間蟲害即時監測物聯網系統、創新氣動力系統、智能燃燒電控系統及創新觸媒技術等，更與愛烙達等研究團隊長期合作、有超過百件作品獲國際專利，產品並進軍全球市場，技術備受國際關注。

校方也積極培養學生國際競爭力，朝陽科大強調，目前已與超過640所海外學校簽訂學術合作協議，延攬以色列、英國、美國等十餘國師資加入教學研究團隊。學校更斥資5億元籌設航空學院，除航空機械系，今年新設「飛行與民航人員技術系」，是全台除空軍官校外、唯一提供專業飛行培訓課程的大學。

而為確保學生學習成效，朝陽每年提撥7000多萬獎助學金，也配合教育部高教深耕計畫挹注超過3000萬元經費，獎勵學收參與國際交流及國內外競賽表現優異者，也與企業建立產學合作模式，透過翻轉教室、PBL問題解決導向學習等創新教學模式，提升學生學習品質。

(中時 )